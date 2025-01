Cellini sul tema sicurezza: "Più vigili di prossimità"

"Abbiamo definito alcune azioni da mettere in campo fin da subito: la palla passa al sindaco Campatelli, che deve fare tesoro del lavoro svolto dalla commissione". Pardo Cellini, presidente della commissione Garanzia e Controllo, ha così tracciato un bilancio dei lavori della commissione svoltasi due giorni fa, per fare il punto sulla sicurezza. Il consigliere di Più Certaldo si è detto soddisfatto dell’incontro e ha indicato fra le richieste un maggior presidio da parte della municipale, specie in orario serale o notturno, e l’istituzione del servizio dei "vigili di prossimità".

Gli esponenti di PD e Sarà Certaldo hanno invece posto l’accento sulle azioni messe in campo dalla giunta nell’ultimo semestre. "Ribadiamo la visione di una sicurezza più ampia, proiettata verso la prevenzione e intesa anche come sviluppo e attuazione di politiche sociali – hanno commentato i gruppi di maggioranza - l’amministrazione ha già mosso passi in questa direzione tramite un concreto aumento del numero degli agenti di polizia municipale, l’istituzione del servizio di ispettorato ambientale volto a mitigare il degrado dovuto all’abbandono dei rifiuti ed il finanziamento dell’acquisto di nuove telecamere di videosorveglianza".

I membri della commissione hanno evidenziato anche la necessità di interconnettere la rete dei servizi sociali con le amministrazioni e con le forze di polizia: l’appello è per aumentare l’attenzione verso i giovani che si trovano ad affrontare situazioni di disagio. Al vaglio, fa sapere Cellini, c’è anche la richiesta di istituire un servizio cinofilo in collaborazione con comandi dei Comuni vicini.

"Abbiamo ribadito che la sicurezza è per noi un concetto integrato, che non può fermarsi al solo controllo del territorio, ma deve tradursi anche in un potenziamento dei servizi essenziali quali scuola, sanità e politiche sociali – hanno concluso i rappresentanti "dem" e di Più Certaldo - la capacità di spesa dei Comuni è limitata, a fronte dei continui tagli dell’attuale governo di destra. Auspichiamo un intervento dello Stato per aumentare le risorse degli enti locali, così come delle nuove assunzioni per i comandi delle forze dell’ordine".