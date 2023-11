Cede il terreno e crolla una gru, nessun ferito

CERRETO GUIDI

Un territorio fragile, allentato dalla piogge copiose cadute nelle ultime settimane, e che continua a scivolare. Tra i vari interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Firenze effettuati nelle ultime ore c’è anche quello nel comune di Cerreto Guidi: una gru da cantiere è caduta per il cedimento del terreno in via Provinciale Cerretese. Non è chiara la dinamica dell’incidente e se in quel momento qualcuno la stava manovrando. Di sicuro, e fortunatamente, non risultano persone ferite.

I vigili hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, in modo che il mezzo non possa essere di intralcio o comunque un pericolo. Frane e smottamenti stanno diventando sempre più ’sorvegliati speciali’. I tecnici della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni, a seguito dell’accurato monitoraggio effettuato dopo l’eccezionale evento meteorologico dello scorso 2 novembre, hanno mappato circa trecento movimenti franosi, disseminati su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa.