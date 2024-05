C’è anche il quinto candidato . È il 59enne Stefano Burgassi

Marco Bandinelli, Irene Mazzarrini, Antonio Righi, Patrizia Bartali, Alessandro Giomi, Elisa Spannocchi, Moreno Mazzocchi, Marzia Quercetani, Franco Carlini, Federica Burgassi, Andrea Lottini, Veronica Amormino, Vincenzo Tricarico, Claudio Pistolesi, Alessandro Banti e Matteo Venturi. Sono i candidati consiglieri di "Castelfiorentino di Tutti", la lista che si definisce "un progetto politico locale libero e unitario che unisce sensibilità e percorsi diversi per valorizzare al meglio le risorse presenti nel territorio". E che sosterrà la candidatura a sindaco del cinquantanovenne Stefano Burgassi. "Il programma sarà presentato a breve, ma non vogliamo fare promesse mirabolanti ed irrealizzabili – ha fatto sapere Burgassi – verificheremo i progetti in corso, rimodulandoli a seconda delle mutate esigenze, e ci impegneremo su tutti i temi dell’agenda politica locale. A partire dalla sicurezza decoro urbano, lo sviluppo economico, il rilancio del commercio al dettaglio, turismo quale risorsa finora non sufficientemente sfruttata".