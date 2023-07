Cavalcare nuove esperienze Ragazzi in sella: emozioni e crescita Grandi risultati con l’ippoterapia

Sport e sociale, due mondi sempre più vicini. Sono appena ’rientrati nei box’ Pallino, Betty, Orinoko e Irlanda. I cavalli della riabilitazione equestre del Centro Ippico Empolese di Villanova hanno tenuto impegnati un gruppo di ragazzi dell’associazione Noi da grandi onlus per il secondo anno di centro estivo. Regola numero uno, imparare a conoscere bene abitudini e necessità del cavallo. "E poi prendersi cura di lui, aiutarsi a vicenda, comunicare e collaborare con i compagni per raggiungere uno scopo comune". Così si diventa più autonomi e capaci di fare. Si sono concluse di recente le attività: ogni mattina dalle 8,30 alle 12, otto giovani insieme a tre educatori specializzati hanno ’cavalcato’ nuove esperienze. La riabilitazione equestre assistita, come forma di ippoterapia ha riportato risultati straordinari. Lo testimonia il messaggio lasciato dalla mamma di Francesco, uno dei partecipanti, che dà la misura di quanto certe esperienze siano preziose per le famiglie di ragazzi con disabilità. "Estate - scrive la donna - Per tante famiglie la gestione dei figli non è semplice. Per le nostre famiglie ’speciali’ ancora di più. Fino a pochi anni fa se mi andava bene trovavo un ’parcheggio ben custodito’. Grazie a ’Noi da grandi onlus’ per aver reso l’estate più bella anche per i nostri ragazzi, con attività pensate per le loro esigenze. L’estate così diventa stagione di opportunità per crescere, per la mente e il corpo".

"Abbiamo fatto una vera full immersion su tutto ciò che è il mondo del cavallo - racconta la titolare del Centro Ippico Empolese Francesca Pieri, che ha fondato l’attività insieme al marito Alessio Bianchi - Il gruppo si è messo alla prova su più fronti: come pulire il cavallo, come sellarlo. E prima della monta, grazie all’acquisto di un cavallo finto, la possibilità di svolgere gli esercizi di preparazione".

Non sono mancate lezioni tecniche di ippologia, accompagnate da un progetto sulle emozioni del cavallo. Tra caroselli e gimcane, il gruppo dell’associazione ’Noi da grandi’ ha usufruito degli spazi e dell’attrezzatura messa a disposizione del centro equestre a titolo gratuito. Le attività di riabilitazione equestre procedono spedite tutto l’anno regalando momenti di crescita, recupero e di sfida a tutte quelle persone, giovani e adulte, che a causa di incidenti hanno perso l’uso degli arti inferiori.

Y.C.