Casa distrutta dal crollo. Al via la conta dei danni: "La strada resta chiusa"

"Abbiamo ricevuto stamani (ieri, ndr) i verbali dei vigili del fuoco, che ringrazio. Sulle motivazioni, sui danni e sulle responsabilità sono già partiti gli accertamenti e avranno un loro percorso. Non ci sono stati danni alle persone e questa è la cosa più importante, ma i rischi sono stati tanti. Al pari del lavoro da fare". Lo ha fatto sapere il sindaco Simona Rossetti, in merito agli ultimi sviluppi della questione relativa al crollo del tetto dell’abitazione di via 2 Settembre che due giorni fa ha destato ben più di qualche preoccupazione a Lazzeretto. La buona notizia, confermata già nelle ore subito successive all’intervento dei vigili del fuoco, è l’assenza di feriti: l’abitazione in questione era vuota. Ci sono però alcuni ’sfollati’: in via precauzionale, il nucleo familiare che risiede in una delle case attigue è stato evacuato. La famiglia ha a quanto pare trovato una sistemazione temporanea da alcuni parenti ed è presto per capire quando i componenti potranno tornare a casa. E poi si aprirà il capitolo relativo alla messa in pristino: non sono state rese note le cifre per il momento, ma si ipotizzano danni per decine e decine di migliaia di euro (se non per qualche centinaio). Rossetti è stata chiara sotto questo aspetto: "Per quanto riguarda messa in ripristino e sicurezza, spettano ai privati secondo le procedure descritte nell’ordinanza".

Si cerca tuttavia di capire cosa possa aver originato il crollo: stando a quanto trapela, il proprietario dell’immobile parzialmente crollato (un cittadino cinese) avrebbe acquistato l’edificio da poco e non avrebbe avuto il tempo di effettuare i lavori di ristrutturazione evidentemente necessari. E c’è infine il discorso legato alla viabilità: con un’ordinanza firmata ieri, il sindaco ha disposto l’interdizione del traffico veicolare e pedonale nell’area di via 2 Settembre prospiciente il fabbricato pericolante. "I possibili cedimenti della facciata non consentivano la ripresa normale del traffico – ha concluso Rossetti – ed è per questo che ho firmato un’altra ordinanza che prevede ancora la chiusura del tratto fino a quando non ci saranno più rischi per la pubblica incolumità. Attendo poi disposizioni dalla Città Metropolitana, ente competente sulla strada. Consapevole dei disagi, mi auguro che appena sarà finita l’allerta meteo possano essere individuate le modalità per arrivare ad almeno un senso unico alternato".

G.F.