Casa della salute e condominio solidale

Nel 2023 ha visto la luce al piano terra dell’ex-Sert di Piazza XXIV Luglio, la nuova Casa della Salute “Gino Strada“ (investimento di 2 milioni e 800mila euro), sede di ambulatori medici, tra cui il consultorio familiare, finalizzato ad attività di prevenzione, assistenza ed educazione. Ai piani superiori l’edificio ospita invece Freedom, il primo progetto di sperimentazione pubblica di cohousing sociale in Toscana, composto da 10 appartamenti, 1 Smart Home dotata di un sistema di domotica avanzata che garantisce autonomia alle persone con disabilità e 3 appartamenti per un progetto dedicato all’inserimento di persone anziane. Con 11 ore al giorno di apertura dal lunedì al venerdì, compreso 5 ore di sabato, la Casa della Salute “Gino Strada” è già diventata un punto di riferimento sanitario ma anche sociale e di ascolto. Rappresenta di fatto un nuovo modello di assistenza territoriale il più vicino possibile al cittadino e in particolare ai malati cronici e ai fragili.