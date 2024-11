Dolore per la morte dell’ex carabiniere: “Era un esempio di generosità”

Fucecchio (Firenze), 3 novembre 2024 – Un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. Proprio mentre era in sella alla sua bici sulle colline di Montaione per una gita in compagnia di alcuni amici. Mauro Suriani, 57 anni, è morto – da quanto abbiamo appreso – proprio per le conseguenze di quel malore che lo ha colpito durante un giro in mountain bike che era diventata la sua grande passione da quando aveva raggiunto l’età pensionabile e aveva lasciato il suo lavoro nell’Arma. Un lavoro che aveva amato fortemente.

A dare l’allarme, sabato pomeriggio, erano stati proprio gli amici con cui il 57enne si trovava in gita. L’uomo – da quanto ricostruito – si è accasciato al suolo e per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare nonostante gli sforzi dei soccorritori. Sul posto è arrivato l’elisoccorso Pegaso che lo ha immediatamente trasportato a Careggi, dove Suriani è morto poco dopo il suo arrivo.

Mauro Suriani era nato a Spoleto, ma risiedeva a Massarella già da diversi anni con la moglie Annalisa e il figlio. “Ha svolto il servizio di carabiniere come appuntato scelto per trent’anni nella locale stazione di Fucecchio dimostrando professionalità, competenza e diligenza nel suo lavoro al servizio di tutta la comunità – ricorda l’ex sindaco Alessio Spinelli, che lo conosceva bene, e che in più occasioni ha avuto modo di collaborare con lui –. Recentemente si era congedato e, in seguito al suo pensionamento, si dedicava con passione alla vita della comunità di Massarella mettendosi al servizio per qualsiasi cosa”.

Un uomo, Suriani, – molto stimato e conosciuto – che aveva a cuore il territorio, la legalità e la solidarietà. Non si tirava mai indietro e, tra i suoi impegni, c’era stato anche quello della collaborazione come volontario per lo smantellamento dei bivacchi degli spacciatori nelle Cerbaie insieme a Spinelli (che da sindaco, più volte, ha organizzato gruppi per ripulire il polmone verde di Fucecchio) ed altri cittadini della frazione impegnati per ’liberare’ l’area dalla droga e dal degrado. La contrada, la parrocchia, l’associazione sportiva, circolo Arci e tutti i cittadini si stringono in queste ore alla famiglia per il grande dolore che sta vivendo in questo momento. La cerimonia funebre sarà svolta nella chiesa di Massarella lunedì 4 novembre alle 15.