Capraia e Calasanzio dominano in Terza Categoria: Bianco in vetta ai marcatori

Terza vittoria consecutiva e quinto risultato utile di fila per la capolista Capraia, che nel girone A della Terza Categoria di Firenze regola 3-0 lo Scandicci San Giusto (a segno Grosso, Allegri e Tramacere) e conserva 4 punti di vantaggio sul San Polo.

Scivola invece al quarto posto a quota 22 il Marcialla City, bloccato sullo 0-0 nel posticipo di Montelupo dal Cortenuova, terzultimo con 7 punti. Nello stesso girone infine giornata amara per il Serravalle che cede 2-1 sul campo del Peretola al termine dell’ennesima sfida condizionata dagli errori arbitrali, tra cui un rigore a dir poco generoso concesso ai padroni di casa e un’espulsione ingiusta per gli empolesi, che sono comunque riusciti a rimanere in partita fino alla fine grazie alla rete di Cisse. Il Serravalle resta penultimo con 5 punti.

Nel raggruppamento B di Pisa prosegue la corsa di vertice senza sconfitte del Calasanzio. A Pagnana i gialloblu di mister Biondo fanno loro per 3-0 anche il derby con il Giovani Fucecchio 2000, terzultimo a quota 6. Mattatore assoluto della gara uno scatenato Bianco, autore di una splendida tripletta che lo porta in testa alla classifica marcatori con 8 gol. Gli empolesi conservano così 3 lunghezze di vantaggio sul Casenuove Gambassi, che dopo un primo tempo equilibrato in 7 minuti della ripresa tra il 62’ e il 69’ schianta 3-0 a domicilio il Monteserra con la doppietta di Meoni (altro ad aver raggiunto il bottino di 8 centri) e il gol di De Maio.

Solo 0-0 sull’insidioso campo del Treggiaia proprio per il Ponte a Elsa, agganciato al terzo posto da Perignano e Casciana Termelari. Ad appena un punto dai play-off poi troviamo il Ponzano, che con un guizzo di Mengoni ha regolato 1-0 il fanalino di coda La Borra.

Immeritata sconfitta infine nel torneo pistoiese per il Lazzeretto, che si arrende 1-0 in casa alla capolista San Felice, restando a quota 15 a metà classifica. Altro pari, il quinto in 10 gare, per il Galleno che nel girone B di Lucca impatta 1-1 sul campo amico con lo Stiava per effetto del centro di Dante.