Cantieri e ascensore guasto. Giannì: "Disagi temporanei"

"Siamo consapevoli dei disagi temporanei che portano i lavori. Ma nelle scorse settimane abbiamo organizzato un incontro con i cittadini, ai quali abbiamo chiesto di illustrare eventuali criticità. Abbiamo raccolto sollecitazioni su come organizzare il lavoro in lotti e l’organizzazione stessa delle operazioni è stata concordata con i residenti". La sindaca Francesca Giannì (nella foto) fa il punto in merito ai lavori di riqualificazione e rinnovamento di via XX Settembre e via del Chiassetto.

Domenica scorsa, una residente aveva puntato il dito contro l’impatto dell’operazione, fra l’area di cantiere che le imponeva di lasciare l’auto a decine di metri dalla propria abitazione e le varie difficoltà nel beneficiare dei parcheggi limitrofi, fra cui le sanzioni elevate per divieto di sosta e l’impossibilità di utilizzare l’ascensore dal piazzale. Un inconveniente, quest’ultimo, dovuto a quanto pare al malfunzionamento di una scheda-madre (verificatosi tre giorni prima dell’inizio del cantiere) che dovrà essere sostituita dall’azienda che ha realizzato l’intervento.

"L’intervento di sostituzione avverrà al più presto, in modo da rendere di nuovo funzionante l’ascensore – ha concluso Giannì, invitando gli abitanti alla pazienza – in via XX Settembre il transito viene consentito fino all’area di cantiere e per i residenti è garantita la sosta gratuita nella zona attorno alla strada".