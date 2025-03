Cantiere sulla Srt 436. Opere nel tratto centrale. Lavori sui sottoservizi

Avanti come da cronoprogramma i lavori di adeguamento e ampliamento della Strada Regionale 436, in vista della successiva realizzazione della ciclopista tra Fucecchio e San Miniato. Attualmente è in corso l’intervento di ampliamento del tratto compreso tra la nuova rotatoria nel Comune di San Miniato fino al confine con Fucecchio, il cui termine è previsto per la metà del mese di aprile. Una volta terminato questo intervento, si procederà con i lavori relativi alla realizzazione del nuovo acquedotto nel tratto compreso tra via delle Viole fino al distributore Tamoil, cui seguiranno i lavori di ampliamento dello stesso tratto. La conclusione dell’intervento, che non comporterà modifiche alla circolazione, è prevista per il mese di giugno.

Il cronoprogramma prevede poi i lavori nel tratto centrale ricadente nel Comune di Fucecchio, ovvero tra il cimitero di San Pierino e il confine con San Miniato, che andranno in funzione del completamento degli interventi di Snam relativi alla manutenzione del metanodotto "I lavori stanno procedendo c – commenta la sindaca di Fucecchio Emma Donnini – cercando di limitare al massimo i disagi per la circolazione. Per questo ringrazio la direzione dei lavori, la ditta incaricata e tutti i tecnici comunali impegnati in questa opera di primaria importanza per il nostro territorio".