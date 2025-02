Cantiere dell’ex Aeronautica. Completate le bonifiche

Un paio di giorni fa, il Comune ha affidato la parte dei lavori che riguarda il completamento delle bonifiche relativi al quarto e al quinto lotto e lo smaltimento dei rifiuti. E su queste basi, il cantiere dell’Ex-Aeronautica ha fatto registrare un nuovo passo avanti, con l’obiettivo di completare l’intera operazione di riqualificazione da quasi 4 milioni di euro entro il 31 marzo del 2026 (trattandosi di un’opera finanziata dal Pnrr). Il progetto esecutivo, modificato a seguito di una richiesta pervenuta da RFI finalizzata a proteggere un edificio da potenziale urti da traffico ferroviario, era stato approvato lo scorso 30 ottobre. Al posto degli hangar inutilizzati e oramai completamente dismessi sorgeranno ad esempio degli spazi polivalenti per laboratori: il nuovo plesso attualmente composto da cinque edifici ospiterà come detto anche associazioni che potranno organizzare attività culturali tramite un laboratorio per l’arte fotografica, un laboratorio culturale per le arti visive, un laboratorio culturale per la musica e un laboratorio culturale per la danza.