Campo Scuola Speciale per Protezione Civile a Empoli, Iscrizioni Aperte!

Un campo scuola speciale per avvicinarsi al mondo della protezione civile. Le attività, riservate a ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni partiranno il 10 luglio per proseguire fino al 21, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16. Si riconferma quest’estate in via Guido Monaco l’iniziativa "Anch’io sono la protezione civile" organizzata dalla Misericordia di Empoli sulla base di un progetto nazionale attivo fin dal 2008 in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le associazioni locali di volontariato. Per l’Arciconfraternita empolese si tratta di un nuovo impegno che ribadisce e consolida le attività di protezione civile portate avanti durante l’anno. Il campo scuola rappresenta infatti un’occasione di divertimento e condivisione tra esercitazioni pratiche, attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il sistema di protezione civile, il rischio incendi e i comportamenti da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità. Iscrizioni via email a [email protected] o chiamando lo 0571 7255.