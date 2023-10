Calzini di tutti i colori per una battaglia

EMPOLI

Prosegue al Minimal Teatro di Empoli la rassegna “Dire Fare Teatrare“, che questo pomeriggio alle 15.30, con replica alle 17.30, vedrà protagonista la cooperativa teatrale Prometeo. Dopo il tutto esaurito di domenica scorsa stavolta ci sarà da ‘combattere’ con "La battaglia dei calzini". Ci sono i calzini gialli, come il sole della mattina e il girasole nella pianura. I calzini azzurri, come la pioggia che cade sull’ombrello e l’acqua del ruscello. Quelli verdi, come il coccodrillo e il drago. E poi ci sono i calzini blu, come il mare agitato, il cielo stellato e l’inizio della notte. Oppure quelli rossi, come il volto di un bimbo innamorato. Lo spettacolo prende forma con gli spettatori che si siedono a terra accanto allo spazio scenico, dove una danzatrice - attrice inizia il buffo lavaggio di alcune paia di calzini. Ha così inizio, fra oggetti coloratissimi e in continua trasformazione, un gioco danzato e a volte interattivo, costruito su musiche di grande suggestione, dove decine di calzini vivranno, si ameranno, litigheranno e persino impareranno a volare. Scritto e diretto da Dario Spadon, con Sabrina Fraternali e Silvia Dezulian, è liberamente ispirato alla fiaba “La guerra dei calzini“ di Alessandra Fella, vincitrice del premio Andersen - Baia delle favole 2017, e vuole essere una metafora della vita che invita a riflettere sulle regole della convivenza civile, cercando di superare stereotipi e convenzioni.