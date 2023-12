Calvalcata dei Magi. Pronto il programma

Tutto confermato. Tra grandi atmosfere e tradizione. È pronto il programma per sabato 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, quanto si terrà la Cavalcata dei Re Magi, promossa dalle parrocchie con la partecipazione delle Contrade del Palio di Fucecchio. Il corteo si snoderà lungo tre percorsi diversi, con partenza alle 16. Percorso Ponte a Cappiano: in piazza Donnini, viale Colombo e piazza della Ferruzza. Percorso San Pierino: piazza della Chiesa, via Samminiatese, via Rosselli, via Battisti, via Tea, via Trento, via Pacchi, piazza La Vergine, via Sottovalle , via Bonaparte fino a piazza della Ferruzza.

Percorso Torre: piazza San Gregorio, via Poggio Osanna, via di Burello, via I Settembre e di nuovo in piazza della Ferruzza. I tre cortei si incontreranno appunto, in piazza della Ferruzza per proseguire insieme il percorso fino alla chiesa della Collegiata dove, alle 18, si terrà la Santa Messa presieduta dal vescovo Giovanni Paccosi.