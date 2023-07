Caldo da bollino rosso L’allarme degli esperti: "Picchi di afa estrema per un’altra settimana"

Ondate di calore, sono giorni da bollino rosso: fino a domani è allerta in diverse città d’Italia, provincia fiorentina compresa. L’aria calda collegata all’anticiclone africano ha raggiunto anche l’Empolese Valdelsa, con temperature torride già nel weekend scorso. Il picco è stato raggiunto domenica. "Abbiamo sfiorato i 40 °C in città mantenendo una omotermia sempre al di sopra dei 39 °C su Pontorme (39.3) e a Monteboro con 39° netti". I dati sono quelli registrati dalla stazione empolese PontorMeteo e a fornirli è Gordon Baldacci. "Spiccano i 39.2 °C registrati a Capraia e Limite domenica - osserva il meteorologo empolese - dobbiamo spingerci ben oltre i 400 metri di quota per scendere ai ’soli’ 34 °C, una temperatura lievemente più sopportabile che ha interessato il territorio di Montaione. A conti fatti anche a Vinci, Montelupo e Castelfiorentino si è oscillato tra i 3838.5 °C come valori massimi".

Nessun luglio da record, la situazione, dicono gli esperti, non è paragonabile ai valori dello stesso periodo di tempo nel 2022. "L’anno scorso - dice Baldacci - a metà luglio erano già 4 le ondate di calore. Non si sono battuti record storici e non ne abbatteremo altri. Fa e farà caldo, un caldo insopportabile, è vero, estremo perché prolungato su più giorni, con temperature anche di 8 gradi sopra le medie climatiche trentennali, ma non è un evento epocale, e nessun record è caduto". Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? A fare il punto è Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma. "Fino a mercoledì prossimo non sembrano esserci grandi variazioni - spiega, dati alla mano Gozzini - La colonnina di mercurio oscillerà tra i 36 e i 37 gradi per tutta la settimana".

Rispetto all’estate scorsa, il mese di giugno 2023 a Empoli è stato più fresco di 3 gradi, sia come massime che come minime. E per ora il record storico del luglio torrido dello scorso anno, come detto, sembra imbattibile. "A luglio 2022 la media delle temperature massime si è attestata intorno ai 34,1 a Empoli - conferma Gozzini - Con il gran caldo di questi giorni siamo a una media di 31,9". Certo, mancano ancora 20 giorni per avere una panoramica completa ed è probabile che ci si avvicini di molto ai valori registrati un anno fa. "Le minime invece sono in linea con il 2022: era di 20,3 la media nel 2022, ora siamo a 20,1". Bacini pieni, l’emergenza siccità sembra scongiurata. "Abbiamo risorse d’acqua sufficienti ad affrontare il periodo estivo in maniera meno critica rispetto all’anno scorso - conferma il direttore Lamma - Grazie alle piogge di maggio e di giugno abbiamo recuperato il deficit del 2022". Una nuova ondata di calore potrebbe investire il territorio sabato prossimo. Si tratta di proiezioni e non vere e proprie previsioni. "Agosto? Quest’anno forse ci farà respirare un po’ di più".

Ylenia Cecchetti