Cacace capitano nella vittoria della Nuova Zelanda, Ismajli in panchina con l'Albania

Due i giocatori azzurri che sono stati impegnati nel primo giro di partite delle Nazionali: Liberato Cacace (foto) e Ardian Ismajli. L’esterno neozelandese ha giocato tutti i novanta minuti che la sua Nazionale ha sostenuto in Canada al BMO Field di Toronto contro la Costa d’Avorio, prima gara del Canadian Shield Tournament. Match che la Nuova Zelanda ha vinto per 1-0 grazie ad una rete allo scadere del primo tempo e dove Cacace ha avuto l’onore di indossare la fascia di capitano al braccio. Stasera alle 23 italiane, le 17 ora locale, Cacace giocherà la seconda partita del torneo amichevole contro l’Ucraina. Nessun minuto, invece, per il centrale albanese nel match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026 che l’Albania ha giocato in casa contro la Serbia, terminato a reti bianche. Ismajli è infatti rimasto in panchina per l’intero arco dell’incontro. Vedremo se il difensore azzurro (ancora per poco visto il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno) possa magari venire impiegato stasera allo Skonto Stadions di Riga in Lettonia (fischio d’inizio alle 20.45). Domani sarà invece la volta dei più giovani convocati per l’Europeo Under 21 in Slovacchia. Fazzini esordirà alle 21 a Trnava contro la Romania, mentre Goglichidze e Sazonov saranno impegnati alla stessa ora a Zilina contro la Polonia. Vittorio Tosto, intanto, ha fatto parte dell’amichevole che l’Italia Under 20 ha disputato proprio contro l’Under 21 di Nunziata, vinta 4-0 da quest’ultimo con assist per altro del compagno di club Fazzini.