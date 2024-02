Busoni 100. Ecco un omaggio a Marilyn Monroe

EMPOLI

Il Teatro Shalom di Empoli, è pronto ad accogliere un’altra tappa della rassegna musicale “Busoni 100“, organizzata dal Centro Studi Musicale Ferruccio Busoni. L’appuntamento è per domani sera alle 21 con il concerto “Non parlate di me: vita, sogni e morte di Marilyn Monroe”. Sul palco di via Busoni salirà il Gruppo Aperto Musica Oggi (Gamo) Ensemble, una delle più antiche e illustri istituzioni italiane dedicate alla musica contemporanea. Il soprano Giulia Zaniboni, l’attrice Giulia Perelli e la voce off di Andrea De Luca, assieme al Gamo Ensemble, formato da Sara Minelli al flauto, Michele Bianchini al sassofono, Marco Facchini al violino, Giacomo Piermatti al contrabbasso, Nicola Tommasini alla fisarmonica e Ilaria Baldaccini al toy piano sotto la direzione di Francesco Gesualdi, ricostruiranno la dualità della diva assoluta dello star system hollywoodiano, relegandone l’immagine patinata, radiosa, sexy e svampita solo al mondo dell’industria americana del cinema e portando alla luce le sue profondità e le sue fragilità.

Un’opera semiscenica su musica di Mauro Cardi, Paolo Carradori, che ne è il librettista, indaga il contrasto fra l’immagine pubblica di Marilyn Monroe e la profondità e fragilità umana di Norma Jean Baker. Il Gruppo Aperto Musica Oggi è stato fondato nel 1980 a Firenze da Giancarlo Cardini, Liliana Poli, Vincenzo Saldarelli, Albert Mayr e Massimo De Bernart con l’intento di fornire alla città uno strumento di informazione in più sulla contemporaneità musicale. Pressoché tutti i più noti compositori della musica contemporanea hanno collaborato con il Gamo: da Carlo Boccadoro a Sylvano Bussotti, da John Cage a Paolo Castaldi, da Franco Donatoni a Gaetano Giani-Luporini fino ai vari Ennio Morricone, Goffredo Petrassi, Salvatore Sciarrino e molti, molti altri. I biglietti sono in vendita online sulla piattaforma eventbrite, oppure presso la Libreria Rinascita Empoli Viruslibro e Bonistalli Musica. Inoltre, in occasione della giornata degli innamorati, sarà attivata la promozione “Buon San Valentino“: chi ha acquista due biglietti ne pagherà solo uno.