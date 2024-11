Bus navetta e trenino turistico: gli itinerari

Meno 4 giorni, che Natale sia. La cerimonia inaugurale è alle 17,45 di sabato in piazza della Vittoria dove le prime ad accendersi saranno le Mani della Vita. Alle 18,30 invece tutti in piazza Farinata degli Uberti per animare il Grande Albero. Il centro lo si potrà raggiungere sfruttando il servizio navetta con partenze ogni 25 minuti il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19,30. Due le linee previste: la A con fermata al parcheggio della Sammontana e discesa in piazza Gramsci, la B che farà la spola tra il centro commerciale Coop di via Sanzio e via Cavour (zona liceo Virgilio). Torna anche il trenino turistico per girare lungo le vie illuminate del centro ammirando le istallazioni. I punti fermata in questo caso sono piazza della Vittoria e piazza Matteotti, tutti i giorni dalle 15 alle 20 e nei weekend anche dalle 10 alle 13. Venendo ai costi, sono 3 i pacchetti pensati per le famiglie (più convenienti rispetto all’acquisto dei singoli biglietti), grazie ai quali i bambini potranno accedere alle attrazioni. Si comincia dal Silver a 13 euro (che include Casa Ciuchino, Casa Mascotte, Trenino e Principesse e Supereroi) per arrivare ai 35 euro dell’all inclusive con in aggiunta la giostra a cavalli, l’albero magico, la pista di ghiaccio, quella con gli slittini e la visita al magico mondo di Babbo Natale. Si acquistano su Eventbrite o alle biglietterie centrali della manifestazione. "Un costo in linea con qualsiasi altro parco d’Italia - fa sapere l’organizzazione - utile per coprire le spese sostenute nei progetti che hanno coinvolto anche le scuole".

Y.C.