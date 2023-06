BurattinInborgo", Spettacolo di Teatro di Figura a Certaldo Alto"

La grande partecipazione che ha accompagnato lo spettacolo di esordio “Le orecchie di zio coniglio“, a cura di Miguel Rosario della compagnia Il Bernoccolo, fa ben sperare anche per il secondo evento in calendario della rassegna di teatro di figura “BurattinInborgo“. L’appuntamento è sabato alle ore 18.30 nel suggestivo spazio della Limonaia a Certaldo Alto. Stavolta nel giardino di Palazzo Giannozzi andrà in scena “Cervelli di Plastica” della compagnia Teatrino Pellidò (nella foto).

La storia tratta di un paese in cui hanno autorizzato l’industriale Gino Pet ad aprire una fabbrica che produce la plastica e con essa crea qualsiasi oggetto. Tutti vanno a lavorare lì, e quando escono dal lavoro corrono ai magazzini generali di Gino Pet, a comprare cose di plastica che si romperanno presto e diventeranno rifiuti. Un bel giorno torna in paese Toni Riduci che insieme alla sua amica Lucilla, scoprirà che dietro la fabbrica e lo strano odore che avvolge il paese, si cela un terribile mistero”. Una rappresentazione che, strappando una risata, vuol far riflettere sul mondo ’usa e getta’ di oggi giorno.

L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione, da effettuare chiamando o mandando un messaggio WhatsApp, al numero di telefono 338 7686594.