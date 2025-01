"Buon Anno Ragazzi" rinviato a marzo

EMPOLIA dare il benvenuto a questo 2025 domenica prossima alla Sala Teatro Il Momento di Empoli ci sarebbe dovuta essere Ginevra Di Marco (nella foto) con il concerto "Buon Anno Ragazzi", ma l’indisponibilità di parte del cast artistico ha costretto l’organizzazione di Empoli Jazz a rimandare l’evento, che sarà recuperato sabato 1 Marzo alle 21 sempre nel medesimo luogo. Per chi ha già acquistato il biglietto è possibile mantenerlo per la nuova data oppure chiedere il rimborso via mail contattando l’organizzatore tramite la piattaforma dove è stato fatto l’acquisto, entro e non oltre le 18 di domenica prossima. Ginevra Di Marco, che sarà accompagnata da Francesco Magnelli al piano e magnellophoni, Andreino Salvadori alla chitarra, tzoura e mandolino electronics e Pino Gulli alla batteria, è una delle più raffinate interpreti del panorama italiano. La sua esperienza spazia dalle sonorità trasversali e ricercate dei Csi, di cui era una della anime e con cui ha condiviso dieci anni di storia artistica, alla world music, fino alla rilettura di alcuni dei nomi del cantautorato italiano. Nel suo percorso artistico, Ginevra incrocia volti, suoni e canti in lingue diverse, oltre che confrontarsi con artisti del panorama nazionale e internazionale come Margherita Hack e lo scrittore cileno Luis Sepulveda, con cui realizza due spettacoli di parole e musica.