Buca del palio, il cantiere. La nuova sabbia del Po

"I lavori sono in pieno svolgimento nella Buca del Palio e proseguono, senza sosta, pur dovendo fare i conti anche con le condizioni meteo avverse di questo periodo", annuncia il sindaco Alessio Spinelli. I lavori da fare – spiega il primo cittadino – sono il miglioramento del drenaggio, asportare la vecchia sabbia presente e e sostituirla del Po che ha caratteristiche performanti e di maggiore sicurezza per chi corre la gara e per tutta la manifestazione. "Il palio è la manifestazione più importante del nostro territorio e noi insieme all’Associazione continuiamo ad investirci". Secondo il crono programma l’intervento complessivo ha una durata di 10-15 giorni circa, quindi nei prossimi giorni dovrebbe arrivare alle battute finali. In questo periodo la Buca del Palio, e fino al termine di tutte le operazioni, per motivi di sicurezza, rimarrà chiusa ai cittadini.