Scoperta casa occupata. Cerbaie sotto la lente: scattano quattro denunce

Fucecchio, 16 maggio 2023 - L’assalto della legalità sulle Cerbaie non si ferma. Bivacchi sotto la lente, ma non solo quelli. Anche gli immobili ritenuti possibili rifugi di spacciatori o di soggetti irregolari sono finiti al centro dei controlli. E’ così che i militari dell’Arma hanno sorpreso e denunciato quattro giovani che occupavano abusivamente una casa. Vanno avanti i servizi straordinari dei carabinieri nell’area boschiva dove l’Arma sta consolidando una vera e propria ’stretta’ per garantire quella sicurezza pubblica richiesta a gran voce da cittadini e istituzioni.

L’attività di controllo ha sfruttato la sinergia operativa tra i militari della compagnia empolese e diversi reparti di specialità provenienti da Firenze, tra cui squadre di intervento operativo, nucleo cinofili e militari del comparto forestale.

Gli uomini dell’Arma hanno controllato diversi mezzi e persone transitanti nelle vie adiacenti la macchia, elevando inoltre diverse contravvenzioni al codice della strada. Proseguendo all’interno dei boschi, i militari hanno dunque provveduto a smantellare quattro ’bivacchi’, utilizzati da soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il monitoraggio si è poi concentrato nella frazione di Galleno, dove, all’interno di un immobile abbandonato e occupato abusivamente, i carabinieri hanno sorpreso quattro soggetti, tutti di nazionalità marocchina e di età compresa tra i 21 e i 25 anni, i quali, a seguito di accertamenti, sono risultati irregolari sul territorio nazionale. I quattro sono stati quindi deferiti all’autorità giudiziaria per violazione delle norme sull’immigrazione, venendo contestualmente invitati alla competente Questura per regolarizzare la propria posizione. Uno di loro, inoltre, durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa due grammi di hashish, venendo, per tale motivo, segnalato alla Prefettura di Firenze per possesso di sostanze stupefacenti.

Un altro soggetto, un uomo di 28 anni, durante i controlli è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida della propria auto e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa un grammo di hashish: per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura, con contestuale ritiro della patente di guida. E’ la cronaca questa dell’ennesimo blitz in una manciata di giorni nei quali le Cerbaie sono pienamente nel mirino delle forze dell’ordine.