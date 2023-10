Boom di occasioni nella farmaceutica

Il settore farmaceutico e medicale non conosce crisi e assume. Tutte le principali aziende del polo toscano offrono posti di lavoro: da Eli Lilly a Gsk, da Menarini a Pharmanutra. Assumono anche Esaote a Firenze (e a Genova), Aboca nell’aretino, con 24 figure ricercate al momento, Kedrion a Lucca. Per consultare le posizioni aperte e inviare il curriculum collegarsi direttamente alle sezioni ‘lavora con noi’ o ‘careers’ delle singole aziende o consultare le offerte di lavoro pubblicate su LinkedIn. Di recente è Eli Lilly ad aver annunciato il piano investimenti che porterà a 6mila assunzioni in Italia entro il 2025. Tante posizioni aperte riguardano la sede di Sesto Fiorentino: sono consultabili su careers.lilly.com. Tra le figure ricercate senior brand manager, tecnici di laboratorio, un manufacturing supervisor per i reparti produttivi dello stabilimento di Sesto Fiorentino. Menarini ricerca informatori scientifici del farmaco appartenenti alle categorie protette (tutte le informazioni sono reperibili al link www.menarini.itit-itcarriereposizioni-aperte), mentre Gsk, per la sede di Rosia, a Siena, ricerca "laureati altamente motivati desiderosi di diventare i futuri leader ingegneristici, operativi e tecnici nella catena di fornitura globale" (jobs.gsk.comit-it). Pharmanutra, gruppo di imprese italiane con sede a Pisa, specializzate nel settore farmaceutico e nutraceutico, assume in Toscana grafico e web designer, magazziniere, operatore di produziuone, tecnico di laboratorio, formulatore R&D (pharmanutra.intervieweb.ititcareer). Molteni invita a mandare la propria candidatura spontanea sul sito moltenifarma.it, mentre Kedrion ha posizioni aperte a Lucca, da direttore vendite e marketing a operatore di manutenzione (www.kedrion.itlavora-con-noi).

mo.pi.