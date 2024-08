"Bonifica Keu sulla 429, vigileremo sui tempi"

A settembre i dettagli del progetto di messa in sicurezza, entro l’estate 2025 la fine dell’opera. Nei giorni scorsi l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni ha chiarito i tempi per la bonifica Keu nel quinto lotto della strada regionale 429. Parole che hanno innescato le reazioni dell’opposizione. "Dopo anni di silenzi e tentativi di rassicurazione sulla non pericolosità per la salute pubblica del sito empolese inquinato dal Keu, finalmente il Pd dichiara la necessità di bonificare il lotto V della Sr 429 che attraversa Brusciana", scrive in una nota Cosimo Carriero, capogruppo in consiglio comunale a Empoli di Fratelli d’Italia. "Dopo anni di tentativi di rimpallo sulle strategie da adottare, dopo l’installazione del cosiddetto cerottone – teli in pvc - lungo il tratto di strada della Sr429 inquinato da Keu per evitare che le infiltrazioni d’acqua piovana provocassero il percolamento nei terreni e nelle falde sottostanti, dopo i continui e poco convincenti tentativi di rassicurare i cittadini sulla possibilità di tenere tutto sotto controllo con analisi Arpat, all’improvviso si scopre che l’unica possibilità di intervento, per garantire la salute dei cittadini, è la bonifica del sito inquinato". Sul tema FdI aveva presentato nell’ultimo consiglio comunale una domanda urgente al sindaco. "Ora che è divenuto chiaro a tutti che il lotto V della SR429 deve essere bonificato come FdI Empoli vigileremo sui tempi di attuazione della bonifica perché, al di là dei sofismi con cui il Pd è abituato a rivolgersi ai cittadini, il problema deve essere affrontato e risolto prima possibile".