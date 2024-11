Black friday, i conti non tornano. Il fine settimana dello shopping: ribassi e negozianti col broncio

EMPOLI

Si sta avvicinando sempre di più il periodo del black friday, la cui frenesia da shopping compulsivo ha contagiato anche i cittadini empolesi. Questo particolare periodo di saldi viene dagli Stati Uniti, e per questo si celebra il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento (che si festeggia il quarto giovedì di novembre): per questo motivo, è una ricorrenza che cade spesso e volentieri a fine novembre, proprio a ridosso del periodo natalizio, il che invoglia i clienti a cercare i regali dell’ultimo minuto. Se dapprima gli sconti si riferivano soltanto al settore dell’elettronica, negli ultimi anni essi si sono espansi fino ad arrivare anche al settore dell’abbigliamento. Ma come hanno reagito i negozi di Empoli a questo cambiamento?

"Aderiamo al black friday anche se operiamo già a prezzo di outlet - commenta Sara Praticò, di Solofirme Lifestyle -. La gente è più invogliata a comprare grazie a questi sconti, per questo partecipiamo: al prezzo già scontato di outlet, andremo ad aggiungere un ulteriore sconto, fra il 10 e il 30%". Le prospettive sono rosee anche grazie alla Città del Natale: "Porta tantissimi visitatori, è unica nel suo genere e la trovo meravigliosa, è importantissima per noi che abbiamo attività commerciali. Ho lavorato in altre città e non ho mai vissuto una cosa del genere, e la differenza si vede eccome". Ma c’è anche chi non vede il black friday come un alleato, come riferito dalla titolare di Sneakers Plaza, Diletta Santini: "Per Empoli il black friday non è un periodo particolarmente felice, o almeno, non come lo era tempo fa. Anche confrontandomi con altri colleghi, siamo giunti alla conclusione che l’affluenza sia calata negli anni. Tuttavia, è un periodo estremamente florido per il commercio online - spiega - che ci dà degli ottimi risultati in tutta Italia". Con le iniziative della Città del Natale c’è grande ottimismo per gli affari: "Porta sempre ottimi risultati, tanto che noi rimaniamo aperti anche nella settimana del 25 dicembre".

Il malcontento generale nei confronti del ’venerdì nero’ è condiviso anche da Lorenzo Bagnoli, titolare di Bloom: "Ormai aderiamo da diversi anni, ma perchè il black friday, se non lo fai, lo subisci. Non sono a favore di questo periodo di sconti, penso che si vizi il mercato e questo non è una cosa sana per noi commercianti: se i clienti sanno dell’arrivo della famosa ’black week’, smettono di comprare in attesa di vedere i saldi. Ma d’altronde, il vero black friday nasce come esclusiva dell’elettronica. E poi - prosegue - non trovo che sia più impattante come gli scorsi anni, probabilmente perché è diventata un’abitudine e non fa più filo alla clientela". Gli fa eco anche Luigi di Maro, titolare di Spazio 76: "Farò qualche sconto sugli articoli selezionati, da venerdì 29 a domenica 1 dicembre, ma non mi posso permettere di fare l’intera ’black week’ come molti altri. Questi sconti attirano la clientela, ma le promozioni perdono di incisività perchè le grandi catene fanno sconti in continuazione: d’altra parte non possiamo neanche non partecipare, saremmo la pecora nera. Serve una legge che regoli questo periodo, perché così perde veramente di valore, e mette a serio rischio il commercio al dettaglio favorendo invece queste grandi catene. Da parte nostra - commenta - metteremo il cartellone fuori per indicare gli sconti, tutto qua".

Infine, una storia particolare di chi ha deciso di aprire un’attività proprio in questo periodo: si tratta di Veronica Guidi, che alzerà la saracinesche della propria boutique Veronique: "L’inaugurazione sarà il 30 novembre, ci sarà musica e un rinfresco. Ovviamente non posso partire aderendo al black friday con sconti esagerati, pur aprendo in questo periodo: ho scelto questa data perché poi avrei rischiato di aprire troppo a ridosso del periodo natalizio. Per fortuna abbiamo una bella Città del Natale, che quest’anno è anche più illuminata del solito: speriamo che porti più clienti".

Damiano Nifosì