Il Tar accoglie il ricorso del Cagliari: tifosi sardi a Empoli, c’è il via libera ai biglietti

Empoli, 4 aprile 2025 – Il tribunale amministrativo della Toscana ha annullato la decisione di vietare la trasferta ai tifosi del Cagliari a Empoli per la partita di domenica, accogliendo il ricorso del Cagliari calcio. Il divieto di vendita dei biglietti, secondo i giudici, è "ingiustificato" e richiede invece l'adozione di "misure di contenimento idonee".

In particolare, viene suggerita la possibilità di vendere i biglietti esclusivamente ai residenti in Sardegna per il settore ospiti e solo a chi aderisce al programma di fidelizzazione del Cagliari calcio. Inoltre, viene consigliato di potenziare il "servizio di stewarding" e intensificare "i servizi di prefiltraggio e filtraggio" dei tifosi. La decisione si oppone alla conferma della prefettura di Firenze di vietare la trasferta ai supporters sardi, basata su generici "episodi pregiudizievoli" nonché su "criticità registrate" in passate manifestazioni sportive tra le due tifoserie.

Tuttavia, il Tar osserva che le presunte "condotte oppositive" imputate ai tifosi del Cagliari, sia nella gara del 13 febbraio 2022 sia in quella prevista per il 3 marzo 2024, non sono dettagliate e di conseguenza non se ne può valutare l'effettiva gravità. Di conseguenza, il Tar ritiene che la segnalazione non dimostri un'autentica rivalità tra i tifosi di Empoli e Cagliari. Una discussione più approfondita del ricorso è prevista per il 29 aprile.