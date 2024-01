Bicchiere lanciato contro una casa: "Atto vandalico a Santa Maria"

EMPOLI

Sarebbero rimasti nei giardini compresi fra via Guicciardini e via Bachelet fino a tardi, fra schiamazzi e musica alta. E nonostante nessuno dei residenti li avesse rimproverati, qualcuno di loro avrebbe gettato un bicchiere di vetro contro la parete esterna di un’abitazione, mandandolo in frantumi. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore nella zona di Santa Maria a Empoli, stando a quanto raccontato da una residente, Stefania Maioli. I protagonisti dell’atto vandalico sarebbero alcuni giovani, sui vent’anni, che da mesi si ritrovano nel giardino in questione. Gli stessi che nei mesi scorsi si sarebbero già messi in evidenza per disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne. A quanto pare non erano però mai arrivati a mettere in pratica un vero e proprio atto vandalico. "Me ne sono accorta stamattina, quando sono uscita di casa e ho notato i frammenti di vetro davanti alla porta, con tutti i rischi che comportano – ha spiegato –. Inizialmente pensavo ad una finestra rotta, poi ho capito".

Il sospetto cade a quanto sembra sul gruppo di giovanissimi sopracitati. "Intorno alle 23.30 c’erano ancora alcuni ragazzi a far baldoria. Una situazione che va avanti da tempo e che non tutti i residenti apprezzano – ha aggiunto Maioli – ma tutti noi siamo stati giovani, non è quello il punto. A lasciarmi sbigottita è stato soprattutto il lancio del bicchiere contro il muro di casa mia: mai mi sarei aspettata un gesto del genere. Vandalismo in piena regola". Ecco quindi che più di qualche abitante della zona gradirebbe una presenza più consistente delle forze dell’ordine. "Nessuno ha mai chiamato la polizia o i carabinieri – ha chiosato la residente – ma anche solo veder passare una volante qualche volta in più potrebbe scoraggiare sul nascere certe azioni". Un diverso caso di degrado è infine stato segnalato fra via dei Neri e via da Vinci: una cittadina lamenta una consistente perdita d’acqua a causa di un guasto, avvenuto lo scorso martedì. Il gestore ne sarebbe stato informato e sarebbe in programma un intervento risolutivo, che ad oggi non sarebbe tuttavia stato ancora portato a termine.