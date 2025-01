Fucecchio, torna il rito della benedizione degli animali di Sant’Antonio Abate

Fucecchio (Firenze), 28 gennaio 2025 - Una due giorni dedicata al rito della Benedizione degli Animali: sabato e domenica 1 e 2 febbraio, appuntamento a Fucecchio con la decima Benedizione degli Animali “Cavalli sulla Francigena Romea” in onore di Sant’Antonio Abate. Nel giorno del protettore di tutti gli animali, una proposta per benedire i propri e andare a cavallo alla scoperta del Padule di Fucecchio. Il programma quest’anno si svolge così: la mattina del sabato 1 febbraio ritrovo alle 8.30 a Fucecchio, dalla zona sportiva della Torre, con successiva partenza per una passeggiata in Padule alle 16.30 rientro. La domenica, 2 Febbraio invece, come sempre, partenza dalla zona sportiva della Torre alle 9.30 direzione Fucecchio. I cavalcanti percorrendo un pezzo della Francigena e successivamente con una passeggiata urbana nel centro storico della città, confluiranno alle 11.30 in piazza Vittorio Veneto (ai piedi della Collegiata); qui Monsignor Andrea Pio Cristiani celebrerà la suggestiva e partecipata Celebrazione della SS. Messa e alla fine benedirà i tanti gli animali d’affezione, accompagnati dai loro padroni, che impazienti faranno sentire la loro presenza e richiameranno l’attenzione con un gioioso abbaiare e un animato saluto tra amici a quattro zampe. Sarà come tutti gli anni un bel momento, molto apprezzato, perché ormai questi animali sono parte integrante della famiglia, specialmente dopo la pandemia dove sembra vi sia stato, un boom di abbandono.Tutta la cittadinanza è invitata come tutti gli anni così vedremo numerose specie animali. L’evento è organizzato da I Cavalcanti del Padule, con l’ausilio dell’Associazione Francigena Padule Romea, la Proloco, l’Unità Pastorale di Fucecchio, vedrà oltre al Patrocinio del Comune di Fucecchio, delle Vie Francigene e della Romea Strata, la presenza cara e indispensabile degli Amici del Centro Storico, la partecipazione de “I Cavalieri del Pegaso” di Collesalvetti (Li), una rappresentanza di Cavalieri delle Valli di Brescia, Amici da Torino, Firenze, San Vincenzo, Pisa e come sempre la calda e importante vicinanza del gruppo Fratres Fucecchio.