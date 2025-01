"Bello il restyling del centro.... Ma i negozi stanno chiudendo"

"Prima di pensare alla pedonalizzazione, ancora non definita in modalità e orari, è necessario rilanciare il commercio e rendere il centro attrattivo. Perché lavorando in senso contrario, a nostro avviso si contribuirà a dare il colpo di grazia ai pochi esercizi commerciali ancora attivi". Parola di Luciana Morelli, consigliera comunale di Montespertoli di Tutti, la quale è così intervenuta in merito al progetto di riqualificazione di via Sonnino e via Roma annunciato nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale. Un’iniziativa che il sindaco Alessio Mugnaini ha illustrato all’inizio dello scorso mese anche in un’assemblea pubblica, che nelle intenzioni della giunta si pone l’obiettivo di rivitalizzare il centro anche attraverso una serie di installazioni artistiche e (soprattutto) attraverso la ripavimentazione delle due vie, nell’ambito di un’opera di riqualificazione.

Il progetto esecutivo è stato approvato sul finire dello scorso anno, ma secondo i consiglieri d’opposizione servono opere collaterali ancor prima che il piano decolli. Per scongiurare il rischio di una ’desertificazione’ del commercio. "Sono necessari di interventi di riqualificazione e soprattutto parcheggi gratuiti di facile fruizione – ha concluso a tal proposito Morelli, in una nota – interventi di street art come presentati dall’amministrazione nell’incontro del 10 dicembre scorso non costituiscono a nostro avviso l’unico mezzo per rendere appetibile turisticamente il centro storico, ma sono necessarie invece operazioni mirate per valorizzare il territorio tenendo conto del contesto nel quale viviamo".