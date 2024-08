Dieci anni di Beat Festival, 8 serate di musica a Empoli. "Un’edizione con tante novità"

Empoli, 2 agosto 2024 – La decima edizione del Beat Festival si presenta con una bella novità: otto giorni di kermesse – un record – divisi su due settimane, all’insegna della grande musica, del buon cibo e del divertimento. La manifestazione, che saluta l’estate, prenderà il via il 29 agosto al parco di Serravalle. Anche quest’anno il ’Beat’, organizzato dall’associazione Beat 15 col patrocinio del Comune di Empoli e il sostegno della Città Metropolitana di Firenze (sponsor dell’evento Toscana Energia e Chianti Banca) , ospiterà grandi artisti del panorama italiano. La prima parte della manifestazione si svolgerà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, mentre il ’secondo tempo’ va da mercoledì 4 a sabato 7 settembre.

La serata di apertura vedrà il concerto dei Marlene Kuntz, che celebreranno i 30 anni dall’uscita dell’album cult Catartica. Prima di loro ci saranno gli Animaux Formidables. Venerdì 30 agosto sarà la volta di Fulminacci, già noto al pubblico del Beat per aver partecipato all’edizione 2019. Ad aprire la serata sarà il cantautore Mazzariello. Sabato 31 agosto il parco di Serravalle si trasformerà nella casa dell’hip hop con il progetto Art in the Park. Dal mattina fino a tarda notte il parco sarà animato da esibizioni live di musiche e ballo, area writers per street artists. La giornata avrà il suo culmine con il concerto serale, ad ingresso gratuito, di Ensi e Nerone. La prima settimana del festival si chiuderà domenica 1 settembre con un mix di musica e poesia: sul palco salirà Gio Evan. Dopo qualche giorno di pausa, il 4 settembre è di nuovo Beat con Teenage Dream Party. Il giorno dopo l’area del main stage sarà la casa del rap romantico di Nayt. Venerdì 6 settembre si tornerà nei mitici anni 90 con la serata, ad ingresso gratuito, Nostalgia 90. Il 7 settembre gran finale all’insegna del rap con il live di Silent Bob e Sick Budd. I biglietti per i concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, Vivaticket, Dice e Ticketsms. Inoltre con il biglietto Beat ci saranno sconti nei musei cittadini (Museo del Vetro e Museo della Collegiata).

La musica non sarà l’unica protagonista del festival. Uno spazio sarà riservato ai colorati e gustosi truck dello street food e ai birrifici artigianali. Per gli amanti del vintage appuntamento con il market, che spazierà dall’artigianato all’abbigliamento d’autore. "Per questa edizione abbiamo deciso di mantenere un’offerta molto variegata dal punto di vista musicale passando dal rock al cantautorato, ma spaziando anche sulla dance e l’hip hop", spiega Umberto Bonanni, presidente dell’associazione Beat 15. "È un onore e un privilegio per me passare da semplice spettatore a inaugurare da sindaco una nuova edizione del Beat - sottolinea il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi -. Il decimo anniversario è un traguardo importantissimo, per un festival che si rinnova ogni anno. Il parco di Serravalle d’estate con il Beat diventa la festa degli empolesi".

Irene Puccioni