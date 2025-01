Barca del Giubileo, un successo: "Esempio della nostra storia"

"Un progetto che, oltre a celebrare il presepio nella riproduzione del logo del Giubileo, ha dato un’opportunità unica di promozione culturale per Capraia e Limite e per la nostra storia cantieristica e remiera, di fronte a più di 200mila visitatori". Il vice sindaco Edoardo Antonini, nel ringraziare chi ha realizzato e promosso la “Barca del Giubileo“, ha così tirato le somme dei riscontri ottenuti dall’esposizione dell’opera in Vaticano, dove è rimasta sino allo scorso 7 gennaio. Un’opera messa a punto lo scorso autunno, che richiama la tradizione dei cantieri di Limite e che in occasione dell’apertura del Giubileo è stata esposta in San Pietro insieme a presepi provenienti da tutta Italia (e non solo). In precedenza, la Barca era stata esposta a La Verna, nei pressi del santuario francescano. E nelle prossime settimane, dovrebbe essere annunciata quella che sarà la sua collocazione definitiva, anche se non è da escludere l’ipotesi di continuare a farne un’"opera itinerante".