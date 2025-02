Banco Fiorentino in città: "Ambizioni e tanti progetti. Siamo vicini al territorio"

Il Banco Fiorentino apre a Empoli una nuova filiale in via Busoni, civico 11, che verrà inaugurata oggi alla presenza del direttore generale Davide Menetti e del presidente Paolo Raffini, e con le massime autorità. La sede sarà aperta e operativa al pubblico già da lunedì.

Presidente Paolo Raffini, quali prospettive e quali ambizioni?

"La scelta di aprire una filiale a Empoli è ponderata e persegue molteplici obiettivi: il completamento della nostra presenza nell’area, lo sviluppo su un territorio estremamente interessante, l’insediamento su una piazza che ben si attaglia a una banca di comunità come la nostra e inoltre il collegamento tra le nostre sedi operative di Firenze e Pisa".

Da sempre Empoli è ‘Città del lavoro’. Dagli inizi del ‘900 con lo sviluppo dell’industria vetraria poi, dopo la seconda guerra mondiale, con il boom economico e con la nascita della filiera delle confezioni, oggi è sede anche di multinazionali dei settori più disparati. Quali le sfide oggi per un’azienda?

"Il tessuto economico di Empoli è variegato sia per classe dimensionale delle imprese che per settori merceologici di appartenenza e questo lo rende estremamente interessante per una banca come la nostra che da sempre è vicina alle aziende, agli artigiani, ai commercianti, ed è in grado di offrire prodotti e servizi di qualità, ma soprattutto risposte alle esigenze di prossimità che gli imprenditori cercano nei partner bancari".

Fare impresa: quali agevolazioni? Quali strumenti?

"Vivere il territorio, partecipare alle esigenze degli imprenditori, delle comunità, essere coinvolti nella crescita e nello sviluppo delle imprese è da sempre una vocazione delle banche di credito cooperativo ed in particolare della nostra. Gli strumenti sono molteplici, ma la vera differenza sta nell’analizzare le esigenze e nell’individuare le soluzioni più idonee e convenienti nel reciproco interesse, in tempi certi e adeguati, e soprattutto avere una relazione diretta con il cliente. E lo sportello è l’emblema della relazione diretta, della presenza e del servizio alle comunità e ai propri soci e clienti".

Tassi, mutui, inflazione: cosa sta accadendo?

"I tassi si stanno progressivamente abbassando, è un trend che tutti gli analisti giudicano proseguirà per tutto il 2025 e questo renderà certamente più accessibili i mutui: una stima recente pubblicata da un autorevole quotidiano economico prevede per l’anno in corso un incremento delle richieste di mutuo prima casa di oltre il 10%. L’inflazione è sostanzialmente sotto controllo e ha raggiunto il target previsto in anticipo rispetto agli altri Paesi della comunità Europea, per cui non si ritiene che questo costituisca un elemento di pericolosità. Confidiamo quindi che in questo anno possano riprendere gli investimenti da parte delle imprese".

Capitolo risparmi: una famiglia media empolese riesce ancora a risparmiare? E cosa può fare per non vedere i propri soldi erosi dall’inflazione?

"Il trend nazionale consolidato riporta una crescita del risparmio in Italia, il tema è la granularità del fenomeno. Le famiglie a nostro avviso faticano nel realizzare questo anche perché l’incremento del costo della vita in generale ha sostanzialmente vanificato gli aumenti di stipendio, annullando ogni velleità di risparmio e di accantonamento. Esistono vari strumenti che possono garantire l’obiettivo di preservare gli investimenti dall’erosione inflattiva, ma ogni decisione o determinazione passa preliminarmente da una seria e professionale valutazione della propensione al rischio e dell’orizzonte temporale dell’investimento. La nostra banca da sempre offre questo servizio con professionalità e coscienza, perseguendo una politica di difesa del risparmio e dei risparmiatori rispetto a investimenti ad alto rischio, in linea con la prudenza e la responsabilità che da sempre contraddistinguono il nostro Istituto".

elisa capobianco