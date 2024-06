Ballottaggio e affluenza: alle 12 ha votato un empolese su dieci

Empoli, 23 giugno 2024 – Alle 12 di oggi, 23 giugno, sono stati 3.843 i votanti al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Empoli. La sfida al secondo turno, che vede affrontarsi i candidati Alessio Mantellassi (centrosinistra) e Leonardo Masi (forze di sinistra più M5S), è una prima volta in assoluto per la città. E sono tanti i dubbi legati all’affluenza.

Alle 12 solo un empolese su dieci si è presentato alle urne, pari al 10,63% degli aventi diritto. Questo è il dato parziale sull’affluenza nella prima giornata di apertura dei seggi, nelle 42 sezioni elettorali del Comune di Empoli. Cittadine e cittadini potranno recarsi alle urne fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 24 giugno.