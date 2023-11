Commando assalta Balenciaga e sperona l’auto del vigilante. Spari e terrore nella notte

Cerreto Guidi (Firenze), 28 novembre 2023 – Un assalto in piena regola, come in un film. Solo che era tutto vero, paurosamente vero: un commando di banditi a bordo di tre mezzi ha assaltato lunedì sera il laboratorio di Balenciaga, a Cerreto Guidi, sfondando la vetrata di un laboratorio.

Nel mirino c’era il pellame, prezioso pellame: l’attacco è partito intorno alle 23,30, dopo aver sfondato la vetrata i malviventi hanno rubato il pellame in lavorazione ma prima di fuggire si sono trovati di fronte il vigilante, che era arrivato subito dopo che l’allarme era scattato.

I banditi non hanno avuto scrupoli a speronare l'auto della guardia che ha provato a fermare la fuga dei banditi sparando dei colpi con la propria pistola, ma senza esito. Fortunatamente il vigilante non è rimasto ferito. Adesso indagano i carabinieri di Empoli, che stanno analizzando gli elementi a loro disposizione per cercare di rintracciare i banditi in fuga.