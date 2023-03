Baby vandali a Vinci "Aumentati i controlli"

Nelle ultime settimane via Ciro Menotti, nella frazione di Spicchio a Vinci, è stata presa d’assedio da un gruppo di giovanissimi. Un’esclation di bravate, schiamazzi, motorini in strada e vandalismi che ha portato residenti e attività della zona all’esasperazione, tanto da spingerli a presentare un esposto in commissariato per "disturbo della quiete pubblica". Nero su bianco si possono leggere alcuni dei fatti di cui i cittadini raccontano di essere stati vittime: portoni presi a sassate, insegne danneggiate, insulti e minacce. "Già nelle scorse settimane sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine nella zona – spiega il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia – e ho proceduto a fare una nuova segnalazione. Saranno messe a disposizione un numero maggiore di forze pubbliche per cercare di tenere sotto controllo la situazione". Un intervento immediato che risponde alle richieste della cittadinanza: interventi immediati e continui. "Per il momento, come comunicato dai carabinieri – continua il primo cittadino – i ragazzi non hanno compiuto alcun reato, visto che non sono state presentate denunce formali da parte dei cittadini, ma solo un esposto per disturbo della quiete pubblica". "Un problema con cui dobbiamo confrontarci è la carenza di organico delle forze dell’ordine – spiega il sindaco Torchia – è stata implementata la disponibilità su Firenze, sul Capoluogo, ma non in provincia. Sarebbe opportuno che il Governo avesse la stessa attenzione anche per i comuni".

Costanza Ciappi