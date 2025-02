Avis, il bilancio è positivo. Aumentano i donatori

Un bilancio in positivo. Sono numeri generosi quelli che raccontano l’attività dell’Avis Comunale di Empoli, un 2024 ricco di eventi, iniziative, donazioni e nuovi tesserati. Dati alla mano, l’anno si è chiuso con 1.486 donazioni, "un importante traguardo raggiunto grazie agli oltre 1.050 donatori che si sono messi a disposizione dimostrando come sempre l’enorme solidarietà che li contraddistingue". Sono parole d’orgoglio quelle che arrivano dall’associazione. Andando nel dettaglio, le 1.486 donazioni registrate si distinguono in 1.206 donazioni di sangue intero, 267 di plasma e 13 multicomponent. Da segnalare l’incremento delle donazioni di sangue, un +36 rispetto al 2023 oltre ai 139 nuovi donatori iscritti alla sede di via Guido Rossa.

Il calendario 2024 si è chiuso, poi, con la partecipazione a diverse iniziative. Dalla Befana del 6 gennaio che ha portato le calze ai bambini del reparto pediatrico dell’ospedale di San Giuseppe, alla “settimana della prevenzione“ di maggio organizzata al centro commerciale Coop di via Sanzio, le attività di sensibilizzazione sono proseguite a giugno negli spazi del Mc Donald’s cittadino. A settembre assieme ad altre associazioni, è stato lanciato il primo motoraduno intitolato "Incanto d’altri tempi" mentre a luglio alla "Serravalle Soccer Academy" Avis ha donato un dispositivo Dae.

La consueta festa per i 58 anni dalla fondazione è stata celebrata ad ottobre con ospiti illustri e la partecipazione del governatore della regione Toscana Eugenio Giani. "Vogliamo ringraziare i nostri collaboratori Elisa, Gabriele e Sharon – dicono da Avis - che assieme al consiglio direttivo hanno fatto un lavoro importantissimo, gestendo al meglio la nostra associazione. Infine un grazie al centro trasfusionale di Empoli, con particolare attenzione alla nuova direttrice, la dottoressa Elvira Martinelli". L’impegno va avanti. Avis si mette a disposizione della comunità anche con lo sportello "Botteghe della salute" attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18.30 nella sede di Serravalle, dove un operatore fornisce gratuitamente una serie di servizi quali l’attivazione dello Spid e della tessera sanitaria, la prenotazione di visite mediche non urgenti e la consultazione del fascicolo sanitario elettronico.

Infine, un doveroso appello. La Toscana ha ancora bisogno di scorte di determinati gruppi sanguigni. Per prenotare in modo semplice e veloce la propria donazione, ricevere informazioni sul percorso per diventare donatori di sangue e componenti o per prendere appuntamento si possono chiamare i numeri 0571.993608/370.3566943 o scrivere all’indirizzo email [email protected].

Y.C.