Avere cura di sé in una mostra collettiva

EMPOLI

Sono 44 le artiste protagoniste della mostra intitolata “La cura di sé“, che sarà inaugurata domani pomeriggio alle ore 17 presso la sede a Empoli dell’associazione Sincresis, che ha promosso il progetto in collaborazione con l’associazione Logos di Empoli e con il patrocinio del Comune di Empoli e la compartecipazione di Cesvot. Durante l’inaugurazione è previsto un forum di discussione guidato dallo psicologo Pierluigi Salvi, dell’Associazione Logos, mentre nel corso dell’esposizione saranno attivati dei laboratori a cura delle artiste.

Attraverso le loro opere propongono una riflessione profonda sull’identità femminile e sulla conoscenza di sé, sulla persona come unità psicofisica, sul ruolo, nella volontà di abbattere ogni stereotipo di genere e di dare voce, attraverso l’espressione creativa, alla propria interiorità. Utilizzando media diversificati, come la fotografia, la pittura, la grafica, l’installazione, ognuna delle artiste presenti in mostra ha manifestato attraverso un’opera significativa le proprie tensioni, il proprio “stato“, il proprio vissuto emotivo. La mostra, che potrà essere visitabile fino al prossimo 28 gennaio 2024, rimarrà aperta dal martedì al sabato dalle ore 17 alle 19.30, ma sarà anche possibile organizzare delle visite su appuntamento.