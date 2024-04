Autovelox. Ecco le nuove telecamere

Il nuovo percorso pedonale nella frazione di Anselmo è stato inaugurato appena tre giorni fa alla presenza dell’amministrazione e dei residenti, coronando così una duplice operazione quinquennale per un importo complessivo superiore al milione di euro. La soddisfazione dei pedoni sembra tuttavia aver già ceduto il passo a una certa apprensione fra gli automobilisti, perché a coronamento dell’opera sono stati installati due nuovi rilevatori di velocità lungo la Strada Provinciale 80. O meglio, si tratta in realtà della sostituzione delle due postazioni velox attualmente non attive, con i nuovi strumenti che secondo quanto fatto presente dall’amministrazione dovranno garantire un maggior rispetto dei limiti e una conseguente riduzione dell’incidentalità su un tratto particolarmente delicato.

I nuovi velox non sono ancora in funzione: dovrebbero entrare a pieno regime a ridosso della prossima estate, in un punto che prevede un limite di velocità fissato a 50 chilometri orari. C’è ancora tempo, insomma. Ma gli utenti sono già (pre)avvisati. "Si tratta di due autovelox che ancora non sono in funzione in quanto mancano la segnaletica e la verifica della polizia stradale, oltre al successivo atto autorizzativo della prefettura – ha spiegato a tal proposito il sindaco Alessio Mugnaini - quando l’iter sarà completo verrà data ampia comunicazione sull’entrata in funzione. Su via Volterrana è invece presente una telecamera a controllo traffico utilizzabile anche per controlli amministrativi e burocratici".