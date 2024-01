Automobili, ora la svolta green. Tanti incentivi per le elettriche. C’è un ventaglio di opportunità

Sono in arrivo gli sconti sui prezzi di listino delle auto elettriche nuove. Il piano di incentivi sarà presentato ufficialmente dal ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, il primo febbraio al tavolo dedicato all’automotive. A grandi linee sono però già noti quali saranno i bonus e i relativi importi. Ci sarà un maxi incentivo per le elettriche nuove, che andrà da un minimo di 6mila euro fino a 13.750 euro. A beneficiare del miliardo di euro complessivo di incentivi saranno i privati, ma varranno anche su veicoli commerciali, taxi e noleggi a lungo termine. Sono invece escluse le moto (varranno gli incentivi del 2023).

In dettaglio, sulle auto elettriche si può ottenere dal concessionario uno sconto diverso con o senza rottamazione e se l’Isee è superiore o inferiore a 30mila euro. In quest’ultimo caso si hanno 7.500 euro di contributo senza rottamazione, 11.250 euro rottamando un’auto Euro 4, 12.500 euro rottamando una Euro 3 e 13.750 euro rottamando una vettura fino a euro 2. Se l’Isee di chi acquista è superiore a 30mila euro, gli incentivi si riducono: 6mila euro senza rottamazione, 9mila euro rottamando una Euro 4, 10mila euro rottamando una Euro 3, 11mila euro rottamando una vettura Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Per ottenere questi contributi, l’auto elettrica da acquistare non può superare i 42.700 euro. A questi si aggiungono gli incentivi plug-in sulle vetture con emissioni di anidride carbonica compresa tra 21 e 60 grammi per chilometro. Anche qui la distinzione è tra Isee superiore o inferiore a 30mila euro, con o senza rottamazione. In dettaglio, lo sconto maggiore andrà a chi ha Isee inferiore a 30mila euro e rottamerà un’auto fino a Euro 2. In questo caso il contributo è di 10mila euro. Si scende a 7.500 per chi rottama una Euro 3 o Euro 4 e a 5mila euro senza rottamazione. Chi invece ha Isee superiore a 30mila euro, potrà avere al massimo 8mila euro di contributo rottamando una vettura Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Se rottama una Euro 4 o una Euro 3 avrà uno sconto di 6mila euro e di 4mila senza rottamazione. Il prezzo della vettura plug-in da acquistare non potrà superare i 54.900 euro, Iva compresa. Sono poi previsti contributi per le auto termiche, ovvero quelle benzina, diesel, Gpl, metano e ibride non ricaricabili con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 grammi per chilometro. Gli incentivi sono gli stessi, qualunque sia l’Isee, e solo con auto da rottamare. Bonus su: ecobonus.mise.gov.it, e prenoteranno i contributi.

Monica Pieraccini