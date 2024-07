Auto in fiamme. Evacuati due appartamenti

Momenti di paura ieri pomeriggio a Ponzano, in via Cartesio, dove una palazzina è stata avvolta dalle fiamme. All’origine del brutto incidente l’incendio divampato nel garage dove era stata appena parcheggiata un’auto che avrebbe appunto preso fuoco per motivi ancora da accertare.

La donna al volante ha fatto in tempo a scendere dal mezzo e a mettersi in sicurezza. In pochi secondi le fiamme hanno raggiunto e avvolto la facciata della palazzina costituita da due piani con i residenti corsi in strada. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze della PA di Castelfiorentino e della Misericordia di Vinci: soltanto una persona ha avuto bisogno delle cure sanitarie, molto probabilmente a causa del fumo inalato.