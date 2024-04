Attraversare l’Europa a piedi. Con il Cai si parla di turismo lento

Oggigiorno si parla tanto di turismo lento, quello a piedi o in bicicletta, che in Toscana rasenta ormai il 20% del totale visitatori… Ebbene: a Fucecchio, sabato 11 maggio alle 17.30 alla Sala ‘La Calamita’ in piazza Salvo D’Acquisto, si potrà apprezzare appieno ciò che tutto questo significa. La Sezione Cai Valdarno Inferiore ’Giacomo Toni’ nell’ambito delle iniziative del 2024 per i 50 anni dalla fondazione, ospita in quella data Riccardo Carnovalini e Anna Rastello che verranno a parlare della loro esperienza vissuta nell’attraversare a piedi tutta l’Europa. È ’365 volte Europa: il racconto per immagini e parole di un viaggio a piedi durato un anno’. Partiamo da Riccardo Carnovalini: è fotografo, camminatore, cercatore di vie. Quarant’anni di viaggi lenti raccontati in libri , riviste, radio, tv e incontri pubblici. La macchina fotografica è il terzo occhio che lo aiuta a raccontare il paesaggio. Ha pubblicato centinaia di reportage dei suoi viaggi su quotidiani e riviste italiane e straniere. Anna Rastello nel 2011 si è messa a camminare per una promessa e ora continua a camminare per una società migliore. "Appassionata da sempre di scienze psicologiche - così ne riferisce il Cai - ha acquisito una preparazione da counselor, convinta che le relazioni tra le persone e quelle tra le persone e l’ambiente siano fondamentali per un buon vivere". Dal 1997 s’informa e forma per modificare lo sguardo sulle disabilità e le fragilità, è autrice di 3 libri, in cui racconta vite e cammini. Senz’altro, il viaggio slow è anche cammino interiore. L’ingresso è gratuito. Intanto, la sezione ’Giacomo Toni’ ha pubblicato le iniziative per maggio, nelle quali spiccano quelle sulle ferrate delle Alpi Apuane (Procinto) e Pietra di Bismantova, sull’Appennino emiliano.

Andrea Ciappi