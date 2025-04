“Atlante delle guerre“ in biblioteca

Stasera alle 21, alla biblioteca "Emma Perodi" di via Vittorio Veneto si terrà la presentazione della tredicesima edizione dell’ "Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo". Si tratta di un testo curato da Alice Pistolesi (nella foto), giornalista impegnata da diverso tempo in progetti di educazione alla mondialità ed alla pace che hanno come fulcro un modo diverso di vedere il mondo a partire dalla cartografia, le rotte migratorie che coinvolgono tutto il pianeta e i conflitti dimenticati. Il libro in questione sarà presentato nel corso di un’iniziativa pubblica organizzata dal GAS "Millepiedi" Cerreto Guidi e dal Bio-Distretto del Montalbano, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi. Pistolesi, laureata in Scienze politiche e internazionali e in Studi internazionali all’Università di Pisa, è da anni impegnata a mappare le guerre in atto nel mondo. Si occupa anche di dossier tematici di approfondimento su temi globali, reportage e di cronaca.

Una serata ad ingresso libero che avrà come tema principale le guerre in corso in tutto il globo, le ragioni che hanno portato allo scoppio delle ostilità e l’importanza della diplomazia per arrivare ad una situazione di pace o di tregua.