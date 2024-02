Assistente d’ufficio per agenzia immobiliare

Agenzia immobiliare di Empoli ricerca assistente d’ufficio che si occuperà del front-office, ricoprendo numerose mansioni: gestione agenda appuntamenti, fornitori e rapporti diretti con la sede, campagne di marketing e della gestione delle pratiche legate alle transizioni immobiliari (contatti con tecnici e studi notarili, liberatorie e gestione privacy). Offerto contratto a tempo pieno e determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato o apprendistato qualora ci siano i requisiti. Orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì 9-30-13/15-18 circa e sabato mattina. Per accedere alla posizione è richiesta laurea triennale o esperienze pregresse in studi notarili o legali. Sono necessarie conoscenze informatiche. Per candidarsi alla posizione è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro, raggiungibile attraverso il sito di Regione Toscana, entro il 26 febbraio.