Arriva il festival della sostenibilità. Conferenze, spettacoli e laboratori. Al centro l’ambiente e l’inclusione

Ambiente e inclusione sono tra i principali temi che saranno affrontati durante la manifestazione “Domani è ora - Festival della sostenibilità e delle abilità”, alla sua prima edizione (organizzata dall’associazione Polis) e che per tre giorni da domani a domenica animerà Certaldo. Tante le attività in programma, da conferenze a incontri con esperti passando per una mostra fotografica sull’impatto dell’uomo sull’ambiente. Ma anche concerti, spettacoli, letture e incontri oltre a trekking guidati per andare alla scoperta delle bellezze naturali di Certaldo e dei suoi dintorni. Inoltre, i più giovani saranno anche coinvolti in laboratori creativi progettati per educarli sulle sfide ambientali. Durante la presentazione a palazzo del Pegaso il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha così commentato: "Sono felice di presentare qui questa iniziativa, che farà diventare Certaldo capitale toscana della sostenibilità per tre giorni. E’ un’iniziativa importante, perché se vogliamo garantire un futuro migliore ai nostri figli dobbiamo dare delle risposte a quello che accadrà domani. O la classe politica è capace di anticipare i cambiamenti, o è evidente che non sta facendo bene il suo lavoro. Il festival si lega in questo senso a una nostra iniziativa in programma, “Toscana 2050“, in cui proviamo a immaginare come sarà la nostra regione fra trenta anni".

"Un appuntamento nuovo e di ampio respiro – prosegue il consigliere Enrico Sostegni – che sono sicuro avrà successo. Il futuro deve essere costruito, serve uno sforzo da parte delle istituzioni ma anche da parte di tutta la comunità; quindi l’approccio di Certaldo è veramente lungimirante". Lo stesso sindaco di Certaldo Giacomo Cucini ha poi spiegato la scelta di scommettere su questo festival: "È nato con la forte volontà di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, attraverso incontri e attività riflettendo su due temi centrali: l’ambiente da un lato e l’inclusione dall’altro. Parteciperanno in modo attivo anche le scuole e le realtà associative del nostro territorio". "Il calendario delle iniziative è veramente ampio – ha concluso l’assessore Jacopo Masini –. Ci auspichiamo che la manifestazione, alla sua prima edizione, possa poi diventare un appuntamento fisso ogni anno".