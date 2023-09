"Argineremo i problemi e i disagi a Certaldo"

Manca poco all’inizio del cantiere per la riqualificazione del centro urbano di Certaldo, che prevede un importante intervento su Piazza Boccaccio, via 2 Giugno, Borgo Garibaldi e via Roma. Mercoledì scorso, il sindaco Giacomo Cucini, l’assessore al commercio Jacopo Masini e i responsabili tecnici del Comune hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di commercianti (Confesercenti, Cna e Centro commerciale naturale) delle attività che saranno interessate dai lavori. Il progetto complessivo, del valore di oltre 2 milioni di euro, è organizzato per lotti. Il primo (via Roma), prevede un investimento di 490mila euro, il secondo (piazza Boccaccio), un investimento da 1.130.000 euro e il terzo lotto (Borgo Garibaldi e via II Giugno), un investimento di 580mila euro.

Durante l’incontro, il primo di un percorso che accompagnerà il processo di trasformazione, sono stati riportati gli ultimi aggiornamenti. "Da lunedì prossimo – ha spiegato il sindaco, Giacomo Cucini (nella foto) – in accordo con la ditta incaricata, programmeremo i dettagli dell’intervento con la data d’inizio (che sarà comunque entro le prossime settimane), la previsione di fine e la modalità di esecuzione del cantiere. Si comincerà da via 2 Giugno. Il direttore dei lavori ha assicurato flessibilità e ascolto per arginare problemi e calmierare il più possibile i disagi. Nel corso della prossima settimana forniremo i dettagli. Nei prossimi mesi sarà, oltre al completo rifacimento della via, sostituito anche tutta la rete idrica dell’acquedotto, che da tempo aveva bisogno di un intervento". A breve partiranno anche i lavori per il rifacimento del parcheggio in viale Matteotti (area ex Antinelli), altro pezzo fondamentale del ridisegno complessivo del centro.