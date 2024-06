“Arcobaleno“, il rush finale. È il momento delle prove di collaudo

Proprio pochi giorni fa, il Comune di Certaldo ha riassegnato l’incarico professionale per l’esecuzione del collaudo statico-strutturale dell’edificio ormai rinnovato. E su queste basi, ecco l’intervento di riqualificazione funzionale per efficientamento energetico e messa in sicurezza strutturale programmato sull’asilo nido ’Arcobaleno’ si avvia ormai alla conclusione definitiva sotto ogni profilo.

L’obiettivo dichiarato a tal proposito nel Documento unico di programmazione 2024-2026 pubblicato nelle scorse settimane era del resto quello di completare entro il prossimo settembre (ossia prima dell’inizio del prossimo anno educativo) i lavori interni alla struttura. Si tratta di un’operazione di ristrutturazione partita nei mesi scorsi, che ha visto per l’anno educativo ormai conclusosi il trasferimento temporaneo delle sezioni dell’Arcobaleno al plesso infanzia della Sturiale (in modo da poter avviare e sviluppare le operazioni previste).

L’investimento in corso punta al miglioramento dell’accessibilità dell’edificio tramite la sostituzione delle attuali scale e rampe d’accesso e degli infissi esterni, la coibentazione delle pareti esterne con cappotto per l’intera muratura perimetrale, la sostituzione della caldaia, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione delle luci esistenti, la realizzazione di un sistema di ventilazione meccanica con recupero calore e l’installazione di linee-vita.

Si tratta di un’operazione che presenta un quadro economico di poco superiore al milione di euro (1.029.050 euro, per l’esattezza) attuata anche grazie al sostegno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E nel migliore dei casi, di questo passo, non è escluso che i bimbi possano tornare nel "nuovo" Arcobaleno già il prossimo autunno.