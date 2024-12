Alluvione del 2023. Stanziati altri 5mila euro

A distanza di più di un anno, anche le residue ferite lasciate dalla terribile alluvione del novembre 2023 al territorio sono in via di suturazione. Infatti, proprio nei giorni scorsi, il Comune di Fucecchio ha messo nero su bianco l’intenzione di riconoscere un contributo economico alla parrocchia di Ponte a Cappiano per l’operazione di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dello smottamento causato in piazza della Chiesa dalle abbondanti precipitazioni di quel 2 novembre. Si tratta nel dettaglio di un contributo straordinario di 5mila euro, stanziati per la realizzazione di un intervento di sistemazione definitiva dell’area danneggiata dall’alluvione che sia idoneo a contenere il ciglione interessato dalla frana.