"Allontanare i clienti dei pusher" Primo passo per ripulire le Cerbaie

Dare continuità all’azione di contrasto alla criminalità con gli interventi coordinati tra le forze dell’ordine, con la collaborazione tra le polizie municipali dei comuni della zona e incentivare l’organizzazione di eventi e iniziative lungo i sentieri che attraversano i boschi. Sono queste in estrema sintesi le azioni più importanti da svolgere sul territorio per riportare legalità e sicurezza sulle colline delle Cerbaie. A sottolinearlo è il consigliere comunale delegato alle Cerbaie, Francesco Bonfantoni.

"Vedo con piacere che le mie proposte discusse in consiglio comunale e accolte dalla giunta – spiega – sono diventate operative a seguito del comitato interprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto a Fucecchio lo scorso novembre. Il coordinamento tra le varie forze dell’ordine, presenti con maggiore frequenza lungo le nostre strade, e le azioni congiunte delle polizie municipali di Fucecchio, Altopascio, Castelfranco di Sotto, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese e Santa Croce sull’Arno, stanno portando i primi risultati. In particolare la loro presenza rappresenta un deterrente per i consumatori di stupefacenti". "Allontanare i clienti è il primo passo per rendere la vita difficile ai pusher che utilizzano i nostri boschi come basi operative delle loro attività illecite – prosegue –. Certo adesso occorre intensificare l’azione e renderla costante, con una presenza che non dia tregua a chi vive nell’illegalità e senza alcun rispetto per i nostri boschi. C’è un problema di spaccio ma non solo, anche la situazione legata al degrado che questi soggetti portano nella natura è altrettanto preoccupante". Ma le azioni di polizia non sono l’unico strumento. "E’ sempre più necessario riprendersi il territorio – aggiunge Bonfantoni – e per farlo occorre vivere questi boschi, lungo i sentieri che li attraversano. Per questo ritengo fondamentale che le associazioni della zona si impegnino nell’organizzazione di eventi sportivi e ricreativi che portino sempre più persone nella nostra bella area naturalistica".

Le opportunità sono molte: corse podistiche, gare di mountain bike, competizioni di softair ed escursioni ambientali, giornate ecologiche. "Avvicinare i cittadini a questi luoghi è uno dei modi migliori per allontanare spacciatori e clienti – conclude –. Per vincere questa difficile battaglia occorre l’impegno di tutti: l’impegno delle forze dell’ordine e delle istituzioni deve essere supportato da tutti".

C. B.