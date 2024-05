All’Olimpico è vietato sbagliare. I dubbi di Nicola sono in attacco

Ultima seduta di allenamento questa mattina, a porte chiuse come ieri, per l’Empoli che poi partirà alla volta di Roma, dove domani alle 12.30 affronterà la Lazio nell’anticipo dell’ora di pranzo. Terzultimo appuntamento del campionato di Serie A per agli azzurri, a cui poi rimarrà da affrontare la trasferta di Udine e l’ultima sfida al Castellani-Computer Gross Arena contro la Roma. Inevitabile quindi che si alzi la pressione sui ragazzi di Nicola, chiamati a difendere due punti di vantaggio sulla zona retrocessione per arrivare a quel traguardo che significherebbe scrivere un’altra importante pagina di storia della società di Monteboro. Per quanto complicato, capitan Luperto e compagni devono cercare di tornare a casa con un risultato positivo per andare a giocarsi poi una bella fetta di salvezza sul campo dell’Udinese il prossimo fine settimana.

Riguardo alla formazione lasciamo aperto un piccolo spiraglio per la convocazione di Walukiewicz, ma al momento le percentuali di un suo recupero per la gara dell’Olimpico appaiono molto basse. In settimana il difensore polacco non ha mai lavorato con la squadra, dopo l’infortunio ai flessori della coscia sinistra rimediato contro l’Atalanta lo scorso 28 aprile. Di conseguenza la difesa sarà la stessa che ha giocato contro il Frosinone, con Bereszynski e Luperto ai lati di Ismajli davanti al portiere Caprile. Diverso il discorso dalla cintola in su dove sono aperti diversi ballottaggi. Partiamo dal centrocampo dove Grassi, Marin e Maleh si giocano due maglie. La sensazione è che stavolta la mezzala marocchina parta dall’inizio con Marin in vantaggio su Grassi per il ruolo davanti alla difesa, mentre sul centro destra è possibile un ritorno dal primo minuto di Zurkowski anche se le quotazioni di Fazzini restano alte. Da giocarsi in corso d’opera, eventualmente, invece la carta Kovalenko. Sulle fasce sicuro Gyasi a destra, mentre sul versante opposto non è da escludere l’avvicendamento Cacace-Pezzella, visto che quest’ultimo è apparso un po’ in difficoltà nelle ultime partite. Veniamo adesso al reparto offensivo, dove il primo dubbio riguarda chi sarà il punto di riferimento offensivo. Ciccio Caputo ha continuato a mettere minuti nelle gambe ed insidia da vicino Niang, che parte però ancora in vantaggio. Non da escludere a priori anche l’utilizzo di Destro, le cui caratteristiche rispetto all’attaccante franco senegalese si avvicinano maggiormente a quelle di Cerri, per il quale le speranze di vederlo anche solo in panchina sono oggettivamente scarse, sebbene abbia lavorato a parte tutta la settimana. Nel ruolo di seconda punta, invece, Cancellieri potrebbe anche rilevare Cambiaghi, apparso non brillantissimo nelle ultime uscite. Al di là di modulo e interpreti sarà però fondamentale l’atteggiamento con cui l’Empoli scenderà in campo. Servirà infatti una prestazione quasi priva di sbavature, senza cali di concentrazione.