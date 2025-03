Allerta, scuole chiuse nell’Empolese. Rimarranno aperte in Valdelsa

EMPOLESE VALDELSAOggi scuole chiuse a Empoli, Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio e Capraia e Limite: rischio di nubifragi secondo l’allerta arancione lanciato già da ieri pomeriggio dalla Regione. Meglio dunque prevenire. Aperte, invece, le scuole della zona sud valdelsana, ovverosia Montespertoli, Certaldo, Castelfiorentino, Montaione e Gambassi Terme. La comunicazione ufficiale dell’Unione dei Comuni è arrivata ieri sera. In ogni caso si raccomanda prudenza negli spostamenti. Sono previsti forti temporali con rischio di allagamenti, smottamenti, frane. Film già visto nel novembre 2023 e ancora di recente. Nel tardo pomeriggio di ieri, già nel Pratese veniva presa la decisione di chiudere e consultando il sindaco Alessio Mugnaini presidente dell’Unione si è avuta conferma: meglio chiudere le scuole dell’Empolese. I dettagli: il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un’allerta di codice arancione esattamente per i rischi idraulico (cioè il reticolo principale dei fiumi), idrogeologico idraulico (cioè i corsi d’acqua più piccoli ma spesso devastanti) e temporali dalla scorsa notte e per tutta la giornata di oggi. Le previsioni meteo annunciano per oggi piogge a carattere persistente e probabili temporali intensi, fino a sabato. Non solo. C’è da fare i conti con le piene dell’Arno con la chiusura delle cataratte disposte dal servizio di piena. Rischio di ulteriori disagi. Nel pomeriggio di ieri è entrata in funzione l’idrovora di Brucianesi, secondo dispositivo del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Pertanto sul territorio i sindaci dell’Empolese (ripetiamo: Empoli, Montelupo, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio e Vinci) hanno deciso la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. "Viene inoltre raccomandato di evitare spostamenti inutili, di non sostare nei piani seminterrati e di parcheggiare le auto in zone in sicurezza", afferma la nota diramata ieri sera. Il comune di Empoli ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) di protezione civile. Il suddetto Coc si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 al Terrafino, nei locali del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell’Empolese Valdelsa. Per segnalazioni urgenti telefonare al numero 335.6685863Andrea Ciappi